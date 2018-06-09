Климкин: По логике Мураева, агрессии РФ противостоят "террористы"

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Называя узника Кремля Олега Сенцова "террористом", депутат "отрицает само право человека защищать свою свободу и права", считает глава МИД

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Если руководствоваться логикой народного депутата Евгения Мураева, высказавшегося об украинском политзаключенном в России Олеге Сенцове как о "террористе", то "терроризмом" занимаются все украинцы, которые тем или иным образом противостоят российской агрессии. Такое мнение в своем Facebook озвучил глава МИД Павел Климкин.

По его словам, Мураев, называя Сенцова в духе кремлевской пропаганды "террористом", "отрицает само право человека защищать свою свободу, права, территориальную целостность и независимость своей родины от посягательств врага".

"По такой логике "террористами" будут считаться не только партизаны УПА, которых Москва ненавидит, но и красные советские партизаны, которых Москва любит, ведь они также посмели выступить против оккупационной власти нацистской Германии", - считает Климкин.

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"Террористами" становятся и все украинцы, которые сегодня с оружием в руках или иным образом противостоят агрессии России, вообще все люди, которые когда-либо решились выступить против порабощения, тирании, несправедливости", - добавил министр.

По мнению Климкина, это можно считать "отрицанием и отвержением основополагающих нравственных и цивилизационных ценностей, стиранием грани между добром и злом".

7 июня 2018 года Мураев оказался в эпицентре скандала, назвав Сенцова "террористом", как его окрестили российские оккупанты в сфабрикованном уголовном деле. По факту этих высказываний против депутата открыли уголовное производство.