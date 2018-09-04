Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 08:05

Климкин призвал ввести биометрический визовый режим с Россией

Климкин призвал ввести биометрический визовый режим с Россией - Фото
Павел Климкин (фото - flickr МИД Литвы)

Глава МИД считает, что Украине нужно не просто ставить печать, а контролировать кто и как пересекает границу

Реклама
Реклама

Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией и ввести биометрический визовый режим, чтобы эффективно контроливать россиян, которые будут приезжать в Украину. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в эфире Свободы слова на ICTV. 

"Если вводить визовый режим, нам нужен биометрический визовый режим. Именно в том направлении постепенно должны двигаться", – сказал министр. 

Климкин отметил, что "это не может быть сделано одномоментно, но это будет сделано".

Он считает, что "просто ставить печати" для сотен тысяч людей, которые пересекают границу с РФ - неэффективно, поскольку важно контролировать кто и как передвигается.

20 июля пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что биометрический контроль на границе с Украиной за шесть месяцев текущего года уже прошли 240 тысяч граждан России.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: визовый режим с Россией, Глава МИД Украины, Россия, павел климкин, министр иностранных дел, биометрический визовый режим
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Перед выборами РФ попытается дестабилизировать Украину - Климкин
Политика Перед выборами РФ попытается дестабилизировать Украину - Климкин
Климкин рассказал, сколько украинцев живет в России
Политика Климкин рассказал, сколько украинцев живет в России
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 