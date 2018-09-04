Климкин призвал ввести биометрический визовый режим с Россией

Павел Климкин (фото - flickr МИД Литвы)

Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией и ввести биометрический визовый режим, чтобы эффективно контроливать россиян, которые будут приезжать в Украину. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

Климкин отметил, что "это не может быть сделано одномоментно, но это будет сделано".

"Если вводить визовый режим, нам нужен биометрический визовый режим. Именно в том направлении постепенно должны двигаться", – сказал министр.

Он считает, что "просто ставить печати" для сотен тысяч людей, которые пересекают границу с РФ - неэффективно, поскольку важно контролировать кто и как передвигается.

20 июля пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что биометрический контроль на границе с Украиной за шесть месяцев текущего года уже прошли 240 тысяч граждан России.