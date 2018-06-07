Кольченко прекратил голодовку

Александр Кольченко (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода)

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Адвокат заявил, что узник Кремля начал падать в обморок, потерял 10 килограмм веса

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Украинский политзаключенный Александр Кольченко сегодня, 7 июня, прекратил голодовку. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы Агора Андрей Лепехин.

"Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг. Сегодня его по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу", - отметил адвокат.

По его словам, в ходе голодовки Кольченко несколько раз в присутствии начальника колонии пытались принудить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области.

"Сама уполномоченная Павлова в колонию к Александру не соизволила приехать, зато написала письмо в адвокатскую палату, пытаясь оказать давление уже на адвоката, с целью добиться от меня принудить Александра отказаться от голодовки", - уточнил Лепехин.

Адвокат уточнил, что за время своей голодовки и подготовки к ней Кольченко потерял 10 килограмм веса. "Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки. Эти решения Александр озвучивал в присутствии своего адвоката, которому полностью доверяет", - подчеркнул Лепехин..

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить другого узника РФ Олега Сенцова. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы Агора Андрей Лепехин. 4 июня он попал в медико-санитарную часть.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014-м, к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином. Сообщником Сенцова РФ назвала крымчанина Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.