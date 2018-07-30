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30.07.2018, 15:02

Кольченко разрешили трехдневное свидание с матерью: видео

Лариса Кольченко говорит, что это первое свидание с сыном за 9 месяцев

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В колонии в российском Челябинске проходит трехдневное свидание политзаключенного Александра Кольченко с его матерью. Об этом сама Лариса Кольченко сообщила изданию Крым.Реалии.

Свидание началось в пятницу, 27 июля, и закончится сегодня, 30 июля.

Лариса Кольченко говорит, что это первое свидание с сыном за 9 месяцев. Она рассказала, что привезла Александру ялтинский лук, сало, изюм, мед и другие необходимые для его восстановления после голодовки витамины.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить другого узника РФ Олега Сенцова. 7 июня он прекратил голодовку.

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Теги: политзаключенный, александр кольченко, свидание, мама
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