Кольченко разрешили трехдневное свидание с матерью: видео

commenthover

Лариса Кольченко говорит, что это первое свидание с сыном за 9 месяцев

Реклама

Реклама

В колонии в российском Челябинске проходит трехдневное свидание политзаключенного Александра Кольченко с его матерью. Об этом сама Лариса Кольченко сообщила изданию Крым.Реалии.

Свидание началось в пятницу, 27 июля, и закончится сегодня, 30 июля.

Лариса Кольченко говорит, что это первое свидание с сыном за 9 месяцев. Она рассказала, что привезла Александру ялтинский лук, сало, изюм, мед и другие необходимые для его восстановления после голодовки витамины.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить другого узника РФ Олега Сенцова. 7 июня он прекратил голодовку.