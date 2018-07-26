Комиссия отказалась увольнять Холодницкого,ограничилась выговором

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Директор НАБУ Артем Сытник намерен обжаловать решение комиссии по выговору главе САП Назару Холодницкому

Реклама

Реклама

Квалификационно-дисциплинарная комиссия объявила выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому. Такое решение было принято на заседании комиссии, передает корреспондент LIGA.net.

Комиссия отказалась увольнять с должности главу САП.

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, отвечая на вопрос, будет ли он обжаловать это решение, ответил: "Да".

Холодницкий в комментарии журналистам сказал, что определится с обжалованием решения после того, как увидит полный текст выговора.

Решение квалификационной комиссии может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

Ранее сегодня, 26 июля, глава САП Назар Холодницкий признал в своих действиях нарушение этики, но отрицает нарушение закона. Он заявил, что готов нести ответственность за свои "нелитературные высказывания".

В то же время, по его словам, все его указания по делу о попытке подкупа и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, по предприятию, связанному с депутатом Георгием Логвинским, по подозрению в коррупции мера Одессы Геннадия Труханова были законными.

Читайте также: Как уволить Холодницкого: строго по закону

26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта он сообщил, что попросил КДКП уволить главу САП с должности.

19 июля 2018 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что возражает против вывода квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), в котором рекомендуется ограничиться в отношении главы САП выговором, и настаивает на его увольнении.