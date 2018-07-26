Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.07.2018, 14:17

Комиссия отказалась увольнять Холодницкого,ограничилась выговором

Комиссия отказалась увольнять Холодницкого,ограничилась выговором - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор НАБУ Артем Сытник намерен обжаловать решение комиссии по выговору главе САП Назару Холодницкому

Реклама
Реклама

Квалификационно-дисциплинарная комиссия объявила выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому. Такое решение было принято на заседании комиссии, передает корреспондент LIGA.net.

Комиссия отказалась увольнять с должности главу САП.

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, отвечая на вопрос, будет ли он обжаловать это решение, ответил: "Да".

Холодницкий в комментарии журналистам сказал, что определится с обжалованием решения после того, как увидит полный текст выговора.

Решение квалификационной комиссии может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

Ранее сегодня, 26 июля, глава САП Назар Холодницкий признал в своих действиях нарушение этики, но отрицает нарушение закона. Он заявил, что готов нести ответственность за свои "нелитературные высказывания".

В то же время, по его словам, все его указания по делу о попытке подкупа и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, по предприятию, связанному с депутатом Георгием Логвинским, по подозрению в коррупции мера Одессы Геннадия Труханова были законными.

Читайте также: Как уволить Холодницкого: строго по закону

26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта он сообщил, что попросил КДКП уволить главу САП с должности.

19 июля 2018 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что возражает против вывода квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), в котором рекомендуется ограничиться в отношении главы САП выговором, и настаивает на его увольнении. 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: назар холодницкий, набу, национальное антикоррупционное бюро, артем сытник, сап
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Холодницкому хотят сделать выговор, НАБУ настаивает на увольнении
Политика Холодницкому хотят сделать выговор, НАБУ настаивает на увольнении
НАБУ нашло у депутата от БПП "лишние" 52 млн грн: открыто дело
Политика НАБУ нашло у депутата от БПП "лишние" 52 млн грн: открыто дело
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 