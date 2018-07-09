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09.07.2018, 11:58

Корабли США уже в порту Одессы: сегодня стартует Sea Breeze-2018

Корабли США уже в порту Одессы: сегодня стартует Sea Breeze-2018 - Фото
Фото: c6f.navy.mil

Ежегодные масштабные военно-морские учения при участии военных из 14 стран начинаются сегодня и продлятся до 21 июля

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Сегодня, 9 июля, в Одессе стартуют украинско-американские учения Sea Breeze-2018. Об этом сообщает Шестой флот ВМФ США.

В Черное море первым зашло американское флагманское судно USS Mount Whitney. Уже в одесском порту американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78).

"Это новый порт для большинства членов экипажа. Мы рады наслаждаться местными достопримечательсностями, кухней и изучить историю и культуру Одессы", - отметил капитан корабля USS Porter (DDG 78) Крейг Трент. 

Во флоте США отмечают, что участие американского флота в учениях показывает приверженность взятым обязательствам по коллективной защите союзников НАТО и партнеров. 

Ежегодные военно-морские учения Sea Breeze в этом году проходят с 9 по 21 июля. Кроме украинских и американских кораблей, в них также задействованы судна турецкого и румынского флота. В учениях примут участие военные из 14 стран.

Территориально учения проходят в Одесской и Николаевской областях в определенных морских полигонах Северо-Западной части Черного моря.

В прошлом году Sea Breeze проводили с 10 по 23 июля. Были задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, более трех тысяч человек личного состава.

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Теги: военно-морские учения, флот сша, корабль, Sea Breeze-2018
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