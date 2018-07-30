Корчак будет бороться за гендерное равенство в НАПК

Фото: Liga.net

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Экс-главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак назначили координатором по гендерному равенству

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Экс-главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак назначили уполномоченным лицом по вопросам равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию в НАПК, сообщили в пресс-службе агентства.

На новой должности Корчак будет следить за равноправием полов и проверять, насколько обеспечивается гендерное равенство. В ее обязанности также входит координирование мероприятий по предотвращению и противодействию насилию по признаку пола.

Согласно закону "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", координатору по вопросам гендерного равенства предстоит осуществлять информационно-пропагандистскую деятельность для ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола.

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Срок полномочий Натальи Корчак как главы Национального агентства по предотвращению коррупции истек 28 марта 2018 года. Новым главой НАПК стал Александр Мангул.