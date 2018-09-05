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Боты:
05.09.2018, 11:49

Лавров назвал миротворческую миссию ООН в Донбассе "оккупацией"

Лавров назвал миротворческую миссию ООН в Донбассе "оккупацией" - Фото
Сергей Лавров (фото - flickr МИД РФ)

"Волкера осенило, что решить все проблемы можно просто – ввести в Донбасс 30-40 тысяч военных под флагом ООН", - говорит глава МИД РФ Сергей Лавров

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Возможное развертывание миротворческой миссии ООН на подконтрольной российско-террористических войскам части Донбасса в Кремле считают "оккупацией". Так назвал этот процесс, перекрутив слова спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как выразился глава МИД РФ, "США осенило, по крайней мере, Волкера, что решить все проблемы можно очень просто – взять и ввести в Донбасс 30-40 тысяч военных под флагом ООН, взять под контроль всю эту территорию, включая границу с РФ, и создать гражданскую администрацию (человек 500), которая будет руководить всем, что происходит на этих территориях, включая подготовку к выборам. Потом она эти выборы проведет и на блюдечке передаст их результаты киевским властям".

Лавров снова заявил, что в ОРДЛО нужно дать амнистию "для всех, кто участвовал в этих событиях". Кроме того, он уточнил, что Донецку и Луганску "нужно предоставить особый статус, где будет закреплено право этих людей говорить на русском языке, право согласовывать кандидатуры прокуроров, судей, иметь народную милицию и т.д."

"...Но Уолкер сказал, что они просто возьмут, оккупируют эту часть и потом как оккупационная администрация все порешают сами. Не нужно будет никакого статуса и амнистии, они посадят всех, кого захотят", - пожаловался студентам МГИМО министр.

По его словам, США якобы хотят создать у границ РФ "новый долгосрочный опасный раздражитель", а "постоянное подтверждение устами натовцев, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе президенту Порошенко".

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Де-факто это оккупационные администрации РФ в Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Теги: ООН, война в донбассе, Сергей Лавров, миротворцы, оккупация
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