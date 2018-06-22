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22.06.2018, 14:48

Лидеры ЕС продлят санкции против России, даже Конте - Reuters

Лидеры ЕС продлят санкции против России, даже Конте - Reuters - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - пресс-служба ведомства)

Несмотря на желание снять санкции против РФ, премьер Италии вместе со всеми подписался под очередным полугодичным продлением ограничительных мер

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На следующей неделе европейские лидеры продлят санкции против России за ее агрессию против Украины до конца января 2019 года. Об этом со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС сообщило агентство Reuters.

Каждые шесть месяцев с середины 2014 года ЕС продлевает секторальные санкции против РФ: нынешний срок заканчивается в конце июля.

Решение продлить санкции последует за встречей лидеров Большой семерки, которая состоялась в Канаде в начале июня.

"Напоминаем, что продолжение санкций явно связано с неспособностью России продемонстрировать полное выполнение своих обязательств по минским соглашениям, и уважать суверенитет Украины", - говорится в коммюнике той встречи.

Итальянский глава прокремлевского правительства Джузеппе Конте ранее заявлял, что хочет вернуть Россию в G8 и отменить санкции против нее, но при этом также подписался под очередным продлением на встрече в Канаде.

"Италия считает важным диалог с Россией, но это не означает, что система санкций может быть преодолена за ночь", - сказал Конте.

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Теги: санкции, евросоюз, война в донбассе, оккупация крыма, Джузеппе Конте
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