Луценко заявил о грубых нарушениях и.о. главы ГФС Продана: видео

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В интересах следствия, генпрокурор не стал разглашать детали

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о грубых нарушениях со стороны в исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом генпрокурор сообщил во время брифинга 16 июля.

По его словам, расследование ведется с начала февраля этого года.

"Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его бывшей должностью на Винницкой таможне, а связаны с его нынешней деятельностью", - сказал Луценко.

Генпрокурор заявил, что имеющихся у него материалов достаточно для того, чтобы быть уверенным в наличии грубых правонарушений в Продана в должности исполняющего обязанности председателя ГФС.

В интересах следствия, Луценко не стал разглашать детали.