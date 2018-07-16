Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 21:53

Луценко заявил о грубых нарушениях и.о. главы ГФС Продана: видео

Луценко заявил о грубых нарушениях и.о. главы ГФС Продана: видео - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В интересах следствия, генпрокурор не стал разглашать детали

Реклама
Реклама

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о грубых нарушениях со стороны в исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом генпрокурор сообщил во время брифинга 16 июля.

По его словам, расследование ведется с начала февраля этого года.

"Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его бывшей должностью на Винницкой таможне, а связаны с его нынешней деятельностью", - сказал Луценко.

Генпрокурор заявил, что имеющихся у него материалов достаточно для того, чтобы быть уверенным в наличии грубых правонарушений в Продана в должности исполняющего обязанности председателя ГФС.

В интересах следствия, Луценко не стал разглашать детали.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 16.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: юрий луценко, ГФС, гпу, мирослав продан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В ГПУ объяснили "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков
Происшествия В ГПУ объяснили "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков
ГПУ показала "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков: фото
Политика ГПУ показала "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 