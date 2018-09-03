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Боты:
03.09.2018, 07:30

Макрон "уважает" Путина и хочет обновить связи ЕС с Россией

Макрон "уважает" Путина и хочет обновить связи ЕС с Россией - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - пресс-служба президента Франции)

Для углубления связей Кремль должен показать прогресс по "украинскому вопросу", заявили французский и финский президенты на совместном брифинге

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Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что его российский коллега Владимир Путин мечтает о демонтаже ЕС, но при этом он "уважает" лидерские способности хозяина Кремля и хочет масштабно обновить отношения Брюсселя и Москвы в соответствии с реалиями. Об этом президент Франции заявил на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с финским лидером, пишет Reuters.

"Речь не идет о том, чтобы забыть последние несколько лет, это было бы неправильно, но просто "реалистичность" значит... сотрудничать более глубоко", — пояснил он свое видение ситуации.

При этом хозяин Елисейского дворца добавил, что Москва должна показать прогресс по нескольким направлениям, включая выполнение минских соглашений.

В целом, полагает президент Франции, связи ЕС и РФ нужно "осовременить", включая сферы кибербезопасности, обороны, стратегических отношений, однако с учетом того, "куда движется Европа".

"Мы заинтересованы в стабильности всего региона", — отметил Маркон.

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В свою очередь, финский президент Саули Ниинистё заявил, что перед тем, как обсуждать новые стратегические связи России с ЕС, нужно увидеть перемену курса Москвы по Украине.

"Россия хочет экономического сближения с Европой. Но мы не можем пойти на это, пока открыт украинский вопрос", — подчеркнул он.

На днях предшественник Макрона Франсуа Олланд опубликовал мемуары, в которых рассказал о февральских переговорах 2015 года в Минске на встрече "нормандской четверки", где, по его словам, Путин угрожал президенту Петру Порошенко тем, что "раздавит" украинскую армию.

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Теги: владимир путин, нато, евросоюз, оккупация крыма, эмманюэль макрон, реализм
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