Матиос назначил нового военного прокурора Западного округа

Виталий Вдовитченко (фото - galinfo.com.ua)

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Виталий Вдовитченко до повышения работал на должности первого заместителя военного прокурора Объединенных сил

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Вчера, 8 августа, новым военным прокурором Западного региона стал Виталий Вдовитченко. Об этом сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь главы Генпрокуратуры Лариса Сарган.

С 2015 года эту должность занимал Олег Сенюк. Теперь он будет заместителем замгенпрокурора Анатолия Матиоса.

Полковника юстиции Вдовитченко представил коллективу во Львове также Матиос. Новый назначенец до этого работал первым замом военного прокурора АТО/Объединенных сил. Его зарплата на той должности, по декларации, составила в прошлом году около 83 тысяч гривень.

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Заместителем Вдовитченко стал полковник юстиции Сергей Коцюба, а замом военного прокурора Львовского гарнизона - майор юстиции Виталий Горпинич.