Мэр Николаева вернул себе должность через суд

Александр Сенкевич (фото - facebook.com/senkevich.aleksandr)

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Апелляцию депутатов отклонили

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Одесский апелляционный административный суд 27 июля принял решение об отклонении апелляции депутатов Николаевского горсовета на решение Центрального райсуда города Николаева, который восстановил в должности мэра Александра Сенкевича. Об этом сообщил в Facebook депутат горсовета Федор Панченко.

16 марта 2018 года Центральный районный суд города Николаева восстановил в должности городского головы Сенкевича. Тогда и.о. обязанности мэра - секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию на решение суда первой инстанции о восстановлении в должности Сенкевича. Ее подали два депутата горсовета.

5 октября 2017 года горсовет Николаева отправил Сенкевича в отставку, перед этим признав его работу на посту мэра неудовлетворительной. Во время тайного голосования за "импичмент" мэра проголосовали 42 депутата. Против досрочного прекращения его полномочий никто не проголосовал. Кроме того, депутаты признали неудовлетворительной работу исполнительных органов власти и заместителей городского головы.