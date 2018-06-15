МИД отказался реагировать на возможное заявление Трампа о Крыме

Марьяна Беца

commenthover

В МИД Украины назвали сообщение BuzzFeed "сплетнями"

Реклама

Реклама

В МИД Украины отказались комментировать информацию, опубликованную одним из американских изданий, о том, что президент США Дональд Трамп якобы назвал оккупированный Крым российским. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в комментарии журналистам, сообщает 112 Украина.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала Беца.

"Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала, и о котором у меня нет информации", – добавила она.

14 июня 2018 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что Трамп во время ужина с лидерами Большой семерки в канадском Квебеке на прошлой неделе якобы заявил, что Крым является российским, так как "все его жители говорят по-русски".

В Белом доме от официальных комментариев по поводу таких возможных высказываний Трампа отказались.

В Кремле заявили, что "не уверены" в достоверности этого сообщения.