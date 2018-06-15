Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.06.2018, 14:29

МИД отказался реагировать на возможное заявление Трампа о Крыме

МИД отказался реагировать на возможное заявление Трампа о Крыме - Фото
Марьяна Беца

В МИД Украины назвали сообщение BuzzFeed "сплетнями"

Реклама
Реклама

В МИД Украины отказались комментировать информацию, опубликованную одним из американских изданий, о том, что президент США Дональд Трамп якобы назвал оккупированный Крым российским. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в комментарии журналистам, сообщает 112 Украина.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала Беца.

"Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала, и о котором у меня нет информации", – добавила она.

14 июня 2018 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что Трамп во время ужина с лидерами Большой семерки в канадском Квебеке на прошлой неделе якобы заявил, что Крым является российским, так как "все его жители говорят по-русски".

В Белом доме от официальных комментариев по поводу таких возможных высказываний Трампа отказались.

В Кремле заявили, что "не уверены" в достоверности этого сообщения.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Buzzfeed, МИД, дональд трамп, Крым, Марьяна Беца
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кремль в ответ на сообщение о Трампе и Крыме заявил о "фейкньюс"
Политика Кремль в ответ на сообщение о Трампе и Крыме заявил о "фейкньюс"
Весь аннексированный Крым остался без света
Происшествия Весь аннексированный Крым остался без света
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 