Минюст хочет упростить процедуру вывоза детей за границу

Фото: Андрей Гудзенко/ЛІГА.net

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Для выезда с ребенком за границу на месяц может не понадобиться разрешение второго родителя

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Министерство юстиции хочет законодательно закрепить, что один из родителей ребенка может вывезти его за границу на месяц без согласия второго родителя. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Это вполне европейская практика, которая даст возможность ребенку отдохнуть или пройти курс лечения. Ребенок не должен страдать, если родители разводятся", - пояснил Петренко.

24 марта сообщалось, что почти 100 тысячам человек, которые числятся должниками за невыплаченные алименты, запретили выезд за границу.

30 мая Петренко сообщил, что за четыре месяца действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов было уплачено 1,5 млрд грн долгов в пользу 450 тысяч детей.