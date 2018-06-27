Госдеп: США создают средства самообороны для союзника - Украины

Уэс Митчелл (скриншот из видеозпаиси)

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Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл обвинил Россию и Китай в стремлении расколоть Запад и назвал Кремль реваншистским

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Улучшение отношений США с Россией возможно, только если она прекратит свое агрессивное поведение против соседних - и не только - государств. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл, передет Голос Америки.

Высокопоставленный американский дипломат обвинил Россию и Китай в стремлении расколоть Запад и назвал Кремль реваншистским. Его комментарии прозвучали накануне объявленного визита в Москву советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона и на фоне растущих ожиданий перед возможным саммитом с участием президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в середине июля.

Митчелл заявил, что первейшим приоритетом Вашингтона в Центральной и Восточной Европе является сдерживание российской агрессии.

"В последние годы реваншистский Кремль пытался силой перекроить границы, запугивал и нападал на соседей, организовывал кампании против Запада в киберпространстве и наращивал военное присутствие у своих западных границ <...> Мы стремимся к лучшим отношениям с Россией. Но это возможно только если Россия прекратит агрессивное поведение. Мы не пойдем на компромисс с принципами и не поставим под угрозу союзников", - отметил помощник госсекретаря.

Ссылаясь на главу Госдепа Майкла Помпео, Митчелл сказал, что "годы мягкой политики, которые сделали возможной российскую агрессию, закончились".

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По его словам, США "создают средства самообороны" для государств, которые подвергаются военной угрозе со стороны РФ - Украины и Грузии.

"На восточном рубеже, от Балтийского до Черного моря и до самого центра бассейна Дуная, мы работаем над созданием более эффективных долговременных бастионов, защищающих от посягательств Китая и России, которые стремятся ослабить безопасность наших союзников и подорвать их связи с демократическим Западом", - сказал дипломат.