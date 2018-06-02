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02.06.2018, 03:39

Можем стать мишенями: ведущий Право на власть после визита в СБУ

Можем стать мишенями: ведущий Право на власть после визита в СБУ - Фото
Ведущие "Право на власть" Сергей Иванов и Алла Мазур (фото - Facebook)

Все участники встречи дали подписку о неразглашении тайны следствия по делу о "покушении" на Аркадия Бабченко

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Ведущий ток-шоу Право на власть Сергей Иванов после визита в СБУ по делу о "покушении" на журналиста Аркадия Бабченко сказал, что все присутсвующие на встрече могут стать мишениями российкиз боевиковОб этом он рассказал ТСН.

По словам журналиста, в СБУ шла речь об обстоятельствах организации покушения на Бабченко и вероятных подобных покушениях, а потому он считает спецоперацию силовиков "законным и правильным методом".

"Нас предупредили, что мы находимся в группе риска и потенциально можем стать мишенями боевиков, которые работают под руководством российских спецслужб", - рассказал Иванов, добавив, что ему предложили охрану и он еще не дал окончательного ответа.

Иванов сообщил, что все "известные и публичные люди", присутствующие в пятницу, 1 июня, на встрече, дали подписку о неразглашении тайны следствия.

1 июня генпрокурор Юрий Луценко объяснил необходимость инсценировки убийства и сообщил, что в полученном правоохранителями списке - имена 47 человек.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. 

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Теги: сбу, журналист, аркадий бабченко, убийство бабченко, покушение на бабченко, сергей иванов
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