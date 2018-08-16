Муженко назвал сферы ВСУ, куда пойдут $250 млн помощи США

Виктор Муженко (скриншот из видеозаписи)

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Генерал армии рассказал, что Украине еще нужно согласовать перечень летальных вооружений, которые поступят в армию в рамках пакета помощи Вашингтона

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Выделенные в оборонном бюджете США $250 млн на военную помощь Украине в первую очередь пойдут на усиление щита против угроз с воздуха. Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, пишет Би-би-си Украина.

По его словам, эту помощь ВСУ получат в 2019 году.

"У нас есть соответствующие перечни (того, на что пойдут эти средства, - ред.). Речь идет о наращивании возможностей ПВО, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медпомощи, а также других направлениях", - сказал он, уточнив, что подробное распределение этой суммы определится позднее.

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Говоря об уже доставленных экземплярах американского оружия, генерал армии подчеркнул, что вооруженное современными противотанковыми системами "Джавелин" подразделение уже прошло обучение и "готово их использовать".