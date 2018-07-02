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02.07.2018, 21:15

Муженко: Путин озвучил очередные претензии на украинские земли

Муженко: Путин озвучил очередные претензии на украинские земли - Фото
Виктор Муженко

Глава Генштаба ВСУ увидел четкий сигнал того, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме

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Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко считает, что, присвоив трем частям армии РФ названия украинских городов Львова, Нежина и Житомира, президент России Владимир Путин озвучил претензии на украинские земли. Об этом Муженко написал на своей странице в Facebook.

"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу", - отметил глава Генштаба.

Муженко считает, что это четкий сигнал того, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме.

"Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия имеет никакого отношения", - написал представитель ВСУ.

"Традиции современной российской армии - это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов", - добавил он.

Также Муженко сообщил, что подписал приказ Генштаба, который четко регламентирует выполнение командирами всех уровней управления закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики. 

Путин присвоил трем частям армии государства-агрессора названия украинских городов – Львова, Нежина и Житомира. Соответствующие указы хозяина Кремля от 30 июня 2018 года опубликованы на официальном портале правовой информации РФ.

Отмечается, что названия Львова, Нежина и Житомира включены в почетные наименования полков "в память об участии" этих частей в составе Красной армии в освобождении этих городов во время Второй мировой войны.

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Теги: Львов, владимир путин, виктор муженко, Житомир, нежин
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