Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 19:12

МВД: Восстановление Бочковского на посту главы ГСЧС обжалуют

МВД: Восстановление Бочковского на посту главы ГСЧС обжалуют - Фото
Сергей Бочковский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кассационные жалобы готовят МВД, Минюст и ГСЧС

Реклама
Реклама

Восстановление Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будет обжаловано в кассационном порядке. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Кассационные жалобы на решение Киевского апелляционного административного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции по восстановлению Бочковского на посту главы ГСЧС, готовят МВД, Минюст, представляющий интересы Кабмина, и ГСЧС.

25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.

Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что при обыске в кабинете Бочковского нашли документы на офшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.

26 апреля стало известно, что Окружной административный суд Киева восстановил в должности Бочковского - его увольнение признано незаконным. 27 апреля Министерство внутренних дел обжаловало это решение.

8 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС. За время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года Бочковский по решению суда должен получить более 500 тысяч гривень.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: сергей бочковский, мвд, ГСЧС, минюст
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
МВД оспорило восстановление Бочковского и пожалуется на судей
Политика МВД оспорило восстановление Бочковского и пожалуется на судей
Бочковский через суд восстановился на должности главы ГСЧС
Политика Бочковский через суд восстановился на должности главы ГСЧС
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 