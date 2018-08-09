МВД: Восстановление Бочковского на посту главы ГСЧС обжалуют

Сергей Бочковский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Кассационные жалобы готовят МВД, Минюст и ГСЧС

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Восстановление Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будет обжаловано в кассационном порядке. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Кассационные жалобы на решение Киевского апелляционного административного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции по восстановлению Бочковского на посту главы ГСЧС, готовят МВД, Минюст, представляющий интересы Кабмина, и ГСЧС.

25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.

Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что при обыске в кабинете Бочковского нашли документы на офшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.

26 апреля стало известно, что Окружной административный суд Киева восстановил в должности Бочковского - его увольнение признано незаконным. 27 апреля Министерство внутренних дел обжаловало это решение.

8 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС. За время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года Бочковский по решению суда должен получить более 500 тысяч гривень.