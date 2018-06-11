От замглавы СБУ Демчины через суд требуют подать декларации

Павел Демчина (фото - скриншот видео)

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Иск к чиновнику подала общественная организация Центр противодействия коррупции

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Общественная организация Центр противодействия коррупции требует от первого замглавы СБУ Павла Демчины подать декларации о финансовом и имущественном положении за 2015-2018 годы. Соответствующий иск общественников к чиновнику поступил в Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что истец просит суд признать бездействие Демчины, которое проявилось в неподаче им деклараций в течение 2016-2018 годов. Также ЦПК просит обязать замглавы СБУ подать декларации за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

В марте 2017 года СМИ опубликовали материал о движимом и недвижимом имуществе семьи Демчины. По данным журналистов, гражданская супруга и мать троих детей чиновника владеет элитными автомобилями и живет в роскошном загородном имении.