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11.06.2018, 16:54

От замглавы СБУ Демчины через суд требуют подать декларации

От замглавы СБУ Демчины через суд требуют подать декларации - Фото
Павел Демчина (фото - скриншот видео)

Иск к чиновнику подала общественная организация Центр противодействия коррупции

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Общественная организация Центр противодействия коррупции требует от первого замглавы СБУ Павла Демчины подать декларации о финансовом и имущественном положении за 2015-2018 годы. Соответствующий иск общественников к чиновнику поступил в Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что истец просит суд признать бездействие Демчины, которое проявилось в неподаче им деклараций в течение 2016-2018 годов. Также ЦПК просит обязать замглавы СБУ подать декларации за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

В марте 2017 года СМИ опубликовали материал о движимом и недвижимом имуществе семьи Демчины. По данным журналистов, гражданская супруга и мать троих детей чиновника владеет элитными автомобилями и живет в роскошном загородном имении.

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Теги: сбу, декларация, борьба с коррупцией, павел демчина, центр противодействия коррупции
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