Насиров написал письмо Холодницкому: просит закрыть его дело

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

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Экс-глава ГФС, обвиняемый в коррупции, утверждает, что невиновен, и просит главу САП прийти в суд и снять с него обвинения

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Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров написал открытое письмо главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и опубликовал его в Facebook.

Насиров просит Холодницкого прийти на ближайшее судебное заседание, зачитать обвинение против него и принять решение об отказе от государственного обвинения.

Экс-глава ГФС, которого обвиняют в коррупционных служебных злоупотреблениях, утверждает, что в уже прочитанных 250 страницах обвинительного акта не увидел реальных доказательств своей вины.

Насиров возложил на главу САП ответственность за "беззаконие", которое происходило с ним последние полтора год, потому что Холодницкий устранился от функции процессуального руководителя дела и лично не изучал собранные материалы. Экс-руководитель ГФС утверждает, что в обвинительном акте - несоответствия Уголовному кодексу.

Обвиняемый обратил внимание, что в недавнем интервью Холодницкий указал на факты фальсификаций в НАБУ: "Описанные вами "недостатки" в работе НАБУ я почувствовал на личном опыте, как человек, против которого было грубо сфабриковано уголовное дело".

По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятий народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, посчитали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.