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Боты:
25.07.2018, 06:59

Не дать РФ аргумент: Волкер за продление особого статуса Донбасса

Не дать РФ аргумент: Волкер за продление особого статуса Донбасса - Фото
Курт Волкер (скриншот видео)

Спецпредставитель Госдепартамент Курт Волкер считает, что Россия обвинит Украину в нежелании выполнять Минск, если закон об особом статусе не продлят

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Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. Такое мнение высказал специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью Голосу Америки

Он считает, что не было применения этого закона, потому что Россия не вывела войска. Но приостановление действия закона Россия также будет использовать как причину жаловаться на Украину, отмечает Волкер. 

"Я не вижу никакого вреда в продлении действия этого закона. (...) Вместо этого, Россия будет использовать остановку действия закона как причину жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять минские требования. Поэтому просто не давайте России этого аргумента", - пояснил представитель Госдепартамента.

Волкер убежден, что на встрече в Хельсинки американская сторона не поступилась ничем важным для Украины.

В октябре 2017 года парламент продлил на год особый порядок для захваченного Донбасса. Закон не вступит в силу до тех пор, пока РФ не выведет российско-сепаратистские войска из региона и не выполнит всех условий блока по вопросам безопасности.

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Теги: Курт Волкер, Россия, Донбасс, закон об особом статусе
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