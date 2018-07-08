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08.07.2018, 17:55

"Не может быть и речи о мести": Дуда о Волынской трагедии

"Не может быть и речи о мести": Дуда о Волынской трагедии - Фото
Анджей Дуда (фото - PAP/Jacek Turczyk)

Польский президент в Украине почтил память жертв польско-украинского конфликта времен Второй мировой войны

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Президент Польши Анджей Дуда посетил Луцк по приглашению католического Собора святых апостолов Петра и Павла, а также село Олику, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской трагедии, когда в ходе украинско-польского конфликта погибли представители обеих наций. Об этом сообщает Польское радио.

"Мы хотим поддержать Украину в реформах; мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством. Государством, которое смотрит на запад, на Европу, а не на восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность", - сказал Дуда.

По его словам, никогда больше одна нация не должна поднимать руку на другую. 

Политик подчеркнул, что боль из-за конфликта есть у обеих сторон, поскольку были и "польские акции возмездия". Однако сказал, что потери несоизмеримы - "примерно сто тысяч поляков и примерно пять тысяч украинцев".

"Наши отношения должны опираться на правду, ее надо признать. Тут не может быть и речи о мести, хотя есть боль", - заявил он. 

Польский президент указал на уверенность в том, что "свободная, независимая, суверенная Польша, будет большим другом Украины", отметив, что его страна с радостью примет и украинских туристов, и тех, кто едет на работу.

Во второе воскресенье июля, традиционно, поляки отмечают годовщину так называемого "кровавого воскресенья". Поляки утверждают, что 11 июля 1943 на Волыни было совершено наибольшее количество убийств "украинскими националистами". 

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Теги: польша, Луцк, анджей дуда, волынь, волынская трагедия
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