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05.06.2018, 19:12

Нидерланды не считают Украину ответственной за катастрофу MH17

Нидерланды не считают Украину ответственной за катастрофу MH17 - Фото
Сбитый малайзийский "Боинг-777"

В том, что воздушное пространство над Донбассом оставалось открытым, преступления нет

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Правительство Нидерландов не возлагает на Украину ответственность за катастрофу малайзийского Боинга в 2014 году над Донбассом. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, передает Volkskrant.

"По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, не закрыв свое воздушное пространство", - говорится в письме Блока депутатам нижней палаты парламента.

Несколько оппозиционных партий, среди которых Форум за демократию, PVV, CDA и SP ранее выступили за то, чтобы ответственность за катастрофу возложили частично и на Украину, которая не закрыла свое воздушное пространство.

По словам Блока, отчет Совета безопасности Нидерландов, результаты расследования совместной следственной группы, информация из открытых источников и собственные исследования, в том числе юридические, также не предоставляют никаких оснований готовить об ответственности Украины.

В то же время, по его словам, правительство изучит вопрос о возможной ответственности других стран, если расследование даст для этого основания.

Блок подчеркнул, что юридическое сотрудничество с Украиной в рамках совместной следственной группы имеет большое значение для эффективности расследования.

1 июня палата представителей нидерландского парламента поддержала решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу малайзийского Боинга в 2014 году над Донбассом. 

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Теги: MH17, нидерланды, катастрофа рейса MH17
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