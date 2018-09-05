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05.09.2018, 16:10

Оборонный комитет рекомендовал Раде узаконить "Слава Украине"

Оборонный комитет рекомендовал Раде узаконить "Слава Украине" - Фото
Репетиция парада (фото - Минобороны)

Комитет по нацбезопасности выступил в поддержку введения военного приветствия "Слава Украине" и замены советского "товарищи"

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Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендует Раде заменить военное приветствие на "Слава Украине". Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

На своем заседании в среду комитет рекомендовал парламенту принять за основу проект изменений в уставы Вооруженных Сил Украины 9036.

Предусмотрено, что на приветствие "Слава Украине!" военнослужащие отвечают "Героям слава!" Кроме того, вместо обращения "товарищ, товарищи" вводится обращение военнослужащих друг к другу "пан, панове".

Решение принято единогласно. "За" проголосовали 12 народных депутатов.

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Закрывая утреннее заседание, председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что президентский законопроект будет рассмотрен в четверг, 6 сентября, если его поддержит комитет, пишет Укринформ.

24 августа на параде в Киеве честь 27-й годовщины Независимости Украины военные впервые использовали новое приветствие Вооруженных Сил "Слава Украине! - Героям слава!". Президент Петр Порошенко во время празднования заявил, что такое приветствие станет официальным.

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Теги: военные, слава украине, приветствие
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