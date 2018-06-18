Общественники призвали Порошенко исправить закон об антикорсуде

Фото: пресс-служба НАБУ

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Вместе с формальным законопроектом о создании суда президент может внести в Раду и правку, "которая снимет все вопросы", отметили в СОК при НАБУ

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В совете общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро призвали президента Петра Порошенко повлиять на то, чтобы в недавнем принятом законе об Антикоррупционном суде был неотложно исправлен нашумевший пункт об апелляции. Об этом сообщила пресс-служба этой структуры при НАБУ у себя в Facebook.

"Совет общественного контроля НАБУ призывает президента содействовать неотложным изменениям в закон о Высшем антикоррупционном суде", - говорится в сообщении СОК.

По мнению контролеров за работой бюро, Порошенко может подать не только технический законопроект о создании суда, но и правку, "которая сняла бы все вопросы" о рассмотрении производств НАБУ в апелляции.

Завтра некоторые депутаты собираются зарегистрировать в Раде поправку о скандальной норме закона.

Итоги голосования за членов общественного совета были опубликованы 6 июня.

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13 июня НАБУ заявило, что норма, по которой антикорсуд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре. Ранее эту же норму призвали исправить правозащитники. Венецианская комиссия позже заявила, что не требовала включения в закон нормы об апелляции, а в Раде заверили, что она соответствует заключениям экспертов "Венецианки".

14 июня закон об антикорсуде вступил в силу. 19 июня Рада может рассмотреть запуск этого суда.