ОБСЕ передумала расширять свою миссию в районе ДФС

Эртурул Апакан Фото: osce.org

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СММ ОБСЕ будет продолжать осуществлять мониторинг и сообщать о ситуации с безопасностью в широкой зоне вокруг ДФС

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Миссия ОБСЕ передумала расширять свое присутствие на территории Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба миссии.

"Учитывая нарушения сторонами режима прекращения огня, которые не утихают, СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", - сказал Апакан.

По его словам, СММ ОБСЕ будет продолжать осуществлять мониторинг и сообщать о ситуации с безопасностью в широкой зоне вокруг ДФС, а также способствовать обмену гарантиями безопасности сторонами для обеспечения доступа работников к станции.

Сегодня председатель Совбеза ООН в своем заявлении осудил обострение ситуации в Донбассе и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.