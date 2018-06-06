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06.06.2018, 21:00

ОБСЕ передумала расширять свою миссию в районе ДФС

ОБСЕ передумала расширять свою миссию в районе ДФС - Фото
Эртурул Апакан Фото: osce.org

СММ ОБСЕ будет продолжать осуществлять мониторинг и сообщать о ситуации с безопасностью в широкой зоне вокруг ДФС

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Миссия ОБСЕ передумала расширять свое присутствие на территории Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба миссии.

"Учитывая нарушения сторонами режима прекращения огня, которые не утихают, СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", - сказал Апакан.

По его словам, СММ ОБСЕ будет продолжать осуществлять мониторинг и сообщать о ситуации с безопасностью в широкой зоне вокруг ДФС, а также способствовать обмену гарантиями безопасности сторонами для обеспечения доступа работников к станции.

Сегодня председатель Совбеза ООН в своем заявлении осудил обострение ситуации в Донбассе и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. 

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Теги: донецкая фильтровальная станция, смм обсе, Эртурул Апакан, мониторинг
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