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19.06.2018, 13:22

Оккупанты Крыма приговорили защитников Украины к разным срокам

Оккупанты Крыма приговорили защитников Украины к разным срокам - Фото
Скриншот из видеозаписи

Завершился самый длительный "крымский процесс", начатый оккупантами против группы крымских татар, митинговавших в 2014 году против сепаратизма

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Сегодня, 19 июня, подконтрольный Москве так называемый Центральный райсуд Симферополя во временно оккупированном Крыму вынес приговор незаконно обвиняемым по "делу 26 февраля" крымским татарам, которых назначили ответственными за массовые беспорядки. Об этом пишет ресурс Крым.Реалии.

Пятеро фигурантов получили условные сроки 3,5-4,5 года с испытательным сроком.

Али Асанов - 4,5 лет условно с испытательным сроком 4 года
Мустафа Дегерменджи - 4,5 лет с испытательным сроком 3 года
Эскендер Кантемиров - 4 года условно с испытательным сроком 3 года
Арсен Юнусов - 4 года условно с испытательным сроком 3 года
Эскендер Эмирвелиев - 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года

Для Асанова и Дегермеджи обвинение требовало 5 лет тюрьмы, для остальных - 3 года 6 месяцев условного срока.

"По справедливости может быть только один приговор - оправдательный. Но мы понимаем, что в оккупации справедливости быть не может", - писал накануне вынесения приговора российский адвокат Николай Полозов.

26 февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч сторонников Меджлиса (в поддержку территориальной целостности Украины) и сепаратисты. Погибли два человека. После оккупации СК РФ возбудил дело и начал преследование крымскотатарских активистов. Дело разделили на два: по замглавы Меджлиса Ахтему Чийгозу и по другим фигурантам (Арсену Юнусову, Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Таляту Юнусову и троице Эскендеров - Кантемирову, Эмирвалиеву и Небиеву). 

В октябре 2017-го Москва передала Чийгоза и Ильми Умерова Турции, после чего они приехали в Киев. Чийгоз заявил Крым.Реалии, что другим фигурантам не приходится ждать положительного приговора, так как "предсказывать действия марионеток-судей и всех карателей невозможно; эти дела находятся на контроле у первых лиц России".

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

19 апреля 2017 года в Гааге обязали Москву безотлагательно обнулить запрет по Меджлису. Россия игнорирует это решение МУС.

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Теги: 26 февраля, приговор, крымские татары, оккупация крыма, меджлис
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