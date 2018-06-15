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15.06.2018, 12:03

Омбудсмену не дали увидеться с Сенцовым: видео из тюрьмы

Омбудсмену не дали увидеться с Сенцовым: видео из тюрьмы - Фото
Людмила Денисова (скриншот из видеозаписи)

Аргументация тюремщиков была следующей - нет, и всё. Российский обмудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова не должна была ехать в Салехард

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Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой без какой-либо аргументации отказали во встрече с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым в тюрьме заполярного поселка Лабытнанги. Об этом в 11:00 по Киеву она сообщила у себя в Facebook.

На территории тюрьмы она встретилась с начальником колонии и главой управления Федеральной службы исполнения наказаний в Ямало-Ненецком округе. Именно последний запретил ей увидеться с Сенцовым. По словам омбудсмена, ей отказались даже сообщить, какое сейчас состояние здоровья узника, голодовка которого длится уже 32-й день.

"Он сказал, что не станет сообщать мне какую-либо информацию и попросил нас покинуть территорию колонии", - рассказала Денисова на видеозаписи, снятой у тюремного КПП.

Она также добавила, что созвонилась с российской коллегой Татьяной Москальковой, и сейчас ждет реакции российских властей.

Позднее российский Интерфакс передал слова омбудсмена РФ, что Денисова визитом в ЯНАО "нарушает достигнутые ранее договоренности": "Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, которые находятся под стражей: я в Украине, она - здесь. В нарушении нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов".

Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая того своим гражданином.

18 мая 2018 года глава МИД Климкин начал выступление в Совете Европы с цитаты из заявления Сенцова, в котором тот сообщает о начале с 14 мая бессрочной голодовки. Спустя месяц узник попал в реанимацию. До этого он обратился к лидерам G7. 14 июня Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова и других узников путинского режима.

Читайте также: "Времени нет": Стивен Кинг напомнил о Сенцове на старте ЧМ-2018

LIGA.net также опубликовала аналитический материал "Мураевские откровения. Детально о "террористах" и проверке фактов".

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Теги: визит, Людмила Денисова, политзаключенные, омбудсмен, Олег Сенцов
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