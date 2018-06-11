Отставка Жебривского: что говорят чиновники Донецкой ОГА

Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В Донецкой ОГА прокомментировали заявление губернатора области об отставке

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О своем решении уйти в отставку глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заявил сегодня утром на аппаратном совещании. Об этом сообщила сегодня LIGA.net в комментарии пресс-секретарь председателя Донецкой ОГА Татьяна Игнатченко.

"Причина – по собственному желанию", - сказала она.

По ее словам, сегодня ровно три года, как Жебривский был назначен на эту должность.

Игнатченко не подтвердила информацию СМИ, что среди вероятных кандидатов на эту должность ранее назывался заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Мне ничего об этом неизвестно", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, как восприняли отставку чиновники Донецкой облгосадминистрации, Игнатченко сказала: "Я не хотела бы сейчас об этом говорить".

Источники LIGA.net сообщили, что некоторые чиновники области "просто обескуражены" заявлением об отставке Жебривского. "Для нас – это шок, очень многое он сделал и был результат", - сказали в мэрии одного из городов Донецкой области.

11 июня 2018 года Павел Жебривский подал в отставку с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.