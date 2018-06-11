Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 12:20

Отставка Жебривского: что говорят чиновники Донецкой ОГА

Отставка Жебривского: что говорят чиновники Донецкой ОГА - Фото
Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Донецкой ОГА прокомментировали заявление губернатора области об отставке

Реклама
Реклама

О своем решении уйти в отставку глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заявил сегодня утром на аппаратном совещании. Об этом сообщила сегодня LIGA.net в комментарии пресс-секретарь председателя Донецкой ОГА Татьяна Игнатченко.

"Причина – по собственному желанию", - сказала она. 

По ее словам, сегодня ровно три года, как Жебривский был назначен на эту должность.

Игнатченко не подтвердила информацию СМИ, что среди вероятных кандидатов на эту должность ранее назывался заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак

"Мне ничего об этом неизвестно", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, как восприняли отставку чиновники Донецкой облгосадминистрации, Игнатченко сказала: "Я не хотела бы сейчас об этом говорить".

Источники LIGA.net сообщили, что некоторые чиновники области "просто обескуражены" заявлением об отставке Жебривского. "Для нас – это шок, очень многое он сделал и был результат", - сказали в мэрии одного из городов Донецкой области.

11 июня 2018 года Павел Жебривский подал в отставку с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: отставка, павел жебривский, Донецкая ОГА
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Призывал к насилию против поляков: задержан нанятый ФСБ агитатор
Происшествия Призывал к насилию против поляков: задержан нанятый ФСБ агитатор
Павел Жебривский подал в отставку
Политика Павел Жебривский подал в отставку
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 