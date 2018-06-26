Ответный шаг: Украина не пустит омбудсмена РФ к заключенным

Татьяна Москалькова (фото – скриншот видео)

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Омбудсмен Людмила Денисова напомнила о "синхронности и взаимности" в действиях с российской коллегой Татьяной Москальковой

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Российского омбудсмена Татьяну Москалькову, которая сегодня прибыла с визитом в Киев, не допустят к находящимся под стражей лицам из заявленного ею списка до тех пор, пока ее украинской коллеге Людмиле Денисовой не разрешат посетить политзаключенных-украинцев в РФ. Об этом сама Денисова заявила в эфире телеканала 112 Украина.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметила, что президент Петр Порошенко на выполнение договоренностей с лидером государства-агрессора Владимиром Путиным о взаимных визитах омбудсменов разрешил Москальковой въезд в Украину, однако "все остальное требует синхронности и взаимности в действиях".

"Если я не могу попасть к нашим политзаключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся в Украине", - подчеркнула Денисова.

Сейчас омбудсмен находится в Москве, где ждет от суда разрешения на встречу с узником Кремля Романом Сущенко, поэтому сегодня в Украину ради встречи с Москальковой не вернется.

Тем временем российский омбудсмен, прибывшая сегодня в Киев поездом, уже встретилась с задержанными моряками крымского судна Норд.

Фото: ombudsmanrf.org

Также Москалькова планирует посетить в СИЗО украинского военного-дезертира из Крыма Максима Одинцова.

19 июня 2018 года Денисова заявила, что Москва саботирует выполнение договоренностей о визите омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ.