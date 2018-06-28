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28.06.2018, 13:36

ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзаключенным

ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзаключенным - Фото
ПАСЕ Фото: пресс-служба ПАСЕ

"За" проголосовали 77 делегатов, голосов "против" не было

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Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции по украинским политзаключенным. Об этом написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"За" проголосовали 77 делегатов Ассамблеи, 15 воздержались, "против" не проголосовал никто.

"Ассамблея призывает Российскую Федерацию немедленно освободить всех украинских граждан, заключенных в Российской Федерации и Крыму на основе политических мотивов или других сфабрикованных обвинений, и приложить все усилия, чтобы ускорить освобождение украинских заложников, содержащихся на территории Донбасса, находящегося под контролем РФ", - говорится в документе.

"России снова указали на ее преступления", - написал Арьев.

24 мая в ПАСЕ докладчик по гуманитарным последствиям войны в Украине Егидиюс Варейкис призвал немедленно отпустить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Сенцов - один из 64 украинцев, которые были привлечены к ответственности на "политически мотивированной основе".

25 июня сообщалось, что настойчивость украинских делегатов в Парламентской ассамблее Совета Европы принесла плоды. Им удалось убедить ПАСЕ в необходимости проведения 28 июня дебатов по политзаключенным в РФ.

25 июня новым председателем ПАСЕ на безальтернативной основе стала депутат из Швейцарии Лилиан Мори-Паскье

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Теги: политзаключенные, пасе, владимир арьев, Олег Сенцов
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