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10.08.2018, 11:15

Павел Климкин: Сенцов находится на грани жизни и смерти

Павел Климкин: Сенцов находится на грани жизни и смерти - Фото
Олег Сенцов (фото - Людмила Денисова / Facebook)

По словам главы внешнеполитического ведомства, после 89 суток голодовки режиссера-политзаключенного "каждый день может произойти непоправимое"

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Украинский политзаключенный в РФ Олег Сенцов, который держит голодовку почти три месяца, находится "на грани жизни и смерти". Об этом у себя в Twitter сообщил глава МИД Павел Климкин.

"Сегодня 89-й день голодовки Сенцова. Олег находится на грани жизни и смерти. Каждый день может произойти непоправимое. Как человек и гражданин Украины, я прошу всех поддержать Олега и требовать от России освобождения Сенцова. Солидарность не имеет границ, а жизнь человека - имеет", - подчеркнул он.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что посольство Украины в РФ и консульство в Екатеринбурге снова обратились к РФ о разрешении на посещение Сенцова консулом. Ответа пока нет.

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14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

7 августа в УФСИН России заявили, что состояние здоровья Сенцова "удовлетворительное" и "относительно стабильное". При этом  российский адвокат Дмитрий Динзе утверждает, что политзаключенному все хуже: у него очень низкий пульс и гемоглобин (анемия). 8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

Сегодня украинский омбудсмен призвала РФ как можно скорее рассмотреть обращение матери Сенцова о помиловании.

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Теги: политзаключенные, павел климкин, голодовка, Олег Сенцов
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