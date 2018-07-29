Переименуй канал: реакция соцсетей на слова Аласании о церкви

Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Украинские блогеры и пользователи соцсетей раскритиковали главу НСТУ Зураба Аласанию за его заявление о крестном ходе УПЦ КП

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Украинский сегмент Facebook разразился критикой в адрес Зураба Аласании и телеканала UA:Перший из-за разницы в освещении шествия УПЦ МП и крестного хода УПЦ КП.

Пользователи выражают недоумение, почему трансляции крестного хода Киевского патриархата не было на странице UA:Перший в Facebook. При том, что трансляция мероприятия УПЦ МП там была.



Фото: скриншот из Twitter Романа ДоникаНСТУ показал крестный ход Киевского патриархата, но не на основном канале, а на UA:Культура, без анонса на ФБ-странице.

В ответ на вопрос журналистки Дианы Дуцик, чем объясняется столь разный подход к двум мероприятиям, Аласания заявил, что в крестном ходу УПЦ КП принял участие президент Петр Порошенко, а потому транслировать его значило бы пиарить президента. Он заявил также, что Украина является светским государством и что 9 из 10 украинцев не являются верующими или прихожанами той или иной церкви.



Фото: скриншот

"Все, что вам нужно знать о суспільном телебаченні и о Зурабе Аласании лично. Ходу УПЦ УП он не пускает в эфир, потому что "светское государство" и на ходе много Порошенко. А вот ходу московского патриархата он пускает в эфир и его не смущает пиар Новинского, Вилкула, Шуфрича", - отметил у себя в Twitter Роман Доник.



После этого пользователи Facebook запустили флешмоб, в рамках которого ставят каналу UA:Перший самую низкую оценку на его странице в соцсети. "Возможно, пора сменить название на RU:Первый", "Хватит считать путинские деньги", "Чемодан-вокзал-Россия", - пишут они на странице канала.

28 июля патриарх Филарет на церемонии к 1030-й годовщине крещения Руси сказал, что Поместный собор единогласно поддержал автокефалию украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины 25 лет назад.

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