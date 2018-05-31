Помпео обсудил с Лавровым Украину и призвал РФ к конкретным шагам

Майкл Помпео (фото - Getty Images)

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Это был первый разговор Майкла Помпео и Сергея Лаврова с момента принятия присяги действующим госсекретарем США и переназначения главы МИД России

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели 30 мая телефонный разговор, в котором обсудили вопросы и проблемы, связанные с двусторонними отношениями США и РФ, Украиной и Сирией. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента Хизер Нойерт.

В беседе Помпео в очередной раз отметил, что Вашингтон "стремится улучшить" отношения с Москвой. Однако, подчеркнул госсекретарь, для этого Россия "должна продемонстрировать готовность к конкретным шагам для устранения нашей обеспокоенности, в том числе касательно вмешательства во внутренние дела США".

В Госдепе отметили, что это был первый разговор Помпео и Лаврова с момента принятия присяги действующим госсекретарем США и переназначения главы МИД РФ.

Тем временем в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Лавров и Помпео "обменялись мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня", включая урегулирование конфликта в Донбассе на основе минских соглашений.

23 мая 2018 года в Госдепартаменте США заявили, что из-за развязанной Кремлем войны Донбасс стал самым опасным местом в мире для русскоязычного населения.