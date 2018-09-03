Порошенко до 30 сентября уведомит РФ о прекращении дружбы

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Президент подчеркнул, что договор не разрывается, а прекращает свое действие из-за непродления

Реклама

Реклама

Президент Петр Порошенко планирует до 30 сентября уведомить Россию о непродлении Украиной действия договора о дружбе с РФ. Об этом он сказал сегодня во время встречи с руководителями парламентских фракций.

Порошенко подчеркнул, что договор не разрывается, а прекращает свое действие из-за непродления.

"Он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением", - сказал президент.

"Я планирую в ближайшее время по этому поводу, после внесения предложений Министерством иностранных дел, провести заседание СНБО и в срок до 30 сентября направить со своей подписью сообщение Российской Федерации о непродлении действия указанного договора", - сказал Порошенко.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина до 30 сентября официально должна уведомить Россию о желании прекратить действие договора о дружбе, иначе он будет продлен еще на 10 лет.

По условиям договора, если за 6 месяцев до окончания срока действия документа одна из сторон не сообщит второй о желании прекратить его действие, он автоматически будет продлен на следующие 10 лет. Действие договора заканчивается 1 апреля. Соответственно Украина должна уведомить Россию о желании его прекратить до 30 сентября.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что "мы не денонсировали и не разрывали договор, чтобы по максимуму использовать его положение в международных судах против РФ, которая нарушила этот договор".