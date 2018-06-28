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28.06.2018, 13:54

Порошенко: Надо в этом году отменить неприкосновенность депутатов

Порошенко: Надо в этом году отменить неприкосновенность депутатов - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Глава государства рассчитывает, что Верховная Рада продемонстрирует способность принимать ответственные решения

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Президент Петр Порошенко не видит причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Об этом глава государства заявил в выступлении, посвященном 22-летию Конституции Украины.

Президент сказал, что пришло время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Порошенко потребовал от депутатов результативного голосования в триста голосов, и настаивает, чтобы это произошло в 2018 году.

Глава государства выразил надежду, что Верховная Рада в решающий момент продемонстрирует способность принимать ответственные решения, принося собственные или корпоративные интересы в жертву общенациональной деле.

17 октября 2017 года Петр Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект №7203, которым предложил внести изменения в ст. 80 Конституции (относительно неприкосновенности народных депутатов). Ранее 150 депутатов внесли законопроект на ту же тему №6773, в котором предлагают отменить неприкосновенность на следующий после опубликования закона день. Оба проекта предусматривают отмену положения, по которому депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован без согласия парламента. 

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Теги: депутатская неприкосновенность, петр порошенко
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