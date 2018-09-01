Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.09.2018, 23:20

Порошенко назвал Маккейна героем Украины

Порошенко назвал Маккейна героем Украины - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Украины принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном

Реклама
Реклама

Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном.

Порошенко отметил, что сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты нашей истории, сообщает пресс-служба АП.

"Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинцами. И когда надо было консолидировать мир во время Мюнхенского форума по безопасности - он был лидером и помогал нам", - отметил он.

"Вы - настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам", - сказал Порошенко.

Маккейн умер 25 августа, не дожив несколько дней до 82-летия. Днем ранее стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году.

Читайте также: "Не отчаивайтесь": зачитано последнее обращение сенатора Маккейна

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп назвал Северный поток-2 катастрофической ошибкой - СМИ
ТЭК Трамп назвал Северный поток-2 катастрофической ошибкой - СМИ
Есть плохая и хорошая новость: Порошенко о встрече Трампа-Путина
Политика Есть плохая и хорошая новость: Порошенко о встрече Трампа-Путина
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 