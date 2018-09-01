Порошенко назвал Маккейна героем Украины

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Президент Украины принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном

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Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном.

Порошенко отметил, что сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты нашей истории, сообщает пресс-служба АП.

"Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинцами. И когда надо было консолидировать мир во время Мюнхенского форума по безопасности - он был лидером и помогал нам", - отметил он.

"Вы - настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам", - сказал Порошенко.

Маккейн умер 25 августа, не дожив несколько дней до 82-летия. Днем ранее стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году.

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