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06.09.2018, 16:53

Порошенко о прекращении о дружбы с РФ: Договора не стоят бумаги

Порошенко о прекращении о дружбы с РФ: Договора не стоят бумаги - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент отметил, что срок действия договора о дружбе с РФ истекает 31 марта 2019 года

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Договора о дружбе с Российской Федерацией не стоят бумаги, на котором они написаны, и решение о разрыве договора о дружбе с РФ не является эмоциональным или спонтанным. Об этом сегодня на заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко.

"Договора с Российской Федерацией не стоят бумаги, на котором они написаны. Мы неоднократно с 2014 года, и до этого также, имели возможность в этом убедиться. Касается ли это договоров по газу и надежности поставщика, или это касается условий компенсации санкций за выигранный нами Стокгольмский арбитраж", - отметил он.

То же, по его словам, касается других договоров - начиная от международно признанных границ Украины и заканчивая договоров со словами, "которые сегодня звучат как грубая насмешка над международным правом - договора о дружбе, договора о сотрудничестве, договора о партнерстве".

Порошенко подчеркнул, что сейчас происходит процесс деколонизации Украины. "Потому что Украину российские бонзы представляют как колонию России, а колонию нужно держать бесправной и бедной", - сказал он.

Порошенко отметил, что срок действия договора о дружбе с РФ истекает 31 марта 2019 года.

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"Чтобы он не продлился автоматически, как это предусмотрено условиями договора, до 30 сентября украинская сторона должна сообщить российской стороне о его прекращении. Мы не хотим пролонгировать договор со страной-агрессором, это твердая и принципиальная позиция", - заявил он.

Президент отметил, что по результатам заседания СНБО будет решение и поручение Министерству иностранных дел в кратчайшие сроки направить ноту российской стороне. Международные организации будут уведомлены отдельно.

"Хочу твердо подчеркнуть, что это решение не эмоциональное, не спонтанное, оно четко выверено и просчитано... И прекращаем это соглашение и реализуем наше направление на евроатлантическом пути. Попытка остановить наше направление была завуалированно зашита в статье 6 указанного договора", - добавил он. 

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина до 30 сентября официально должна уведомить Россию о желании прекратить действие договора о дружбе, иначе он будет продлен еще на 10 лет. 

По условиям договора, если за 6 месяцев до окончания срока действия документа одна из сторон не сообщит второй о желании прекратить его действие, он автоматически будет продлен на следующие 10 лет. Действие договора заканчивается 1 апреля. Соответственно Украина должна уведомить Россию о желании его прекратить до 30 сентября.

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Теги: петр порошенко, договора о дружбе с Российской Федерацией
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