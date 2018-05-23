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23.05.2018, 20:08

Порошенко: Первая очередь полигона Широкий лан будет сдана осенью

Порошенко: Первая очередь полигона Широкий лан будет сдана осенью - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент считает, что далеко не все страны НАТО имеют такие условия для военнослужащих, какие создаются на полигоне Широкий лан

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Президент Петр Порошенко поставил задачу ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса полигона Широкий Лан осенью этого года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко посетил полигон и ознакомился с ходом строительных работ в рамках рабочей поездки в Николаевскую область.

По его словам, за год здесь построено 11 казарм, каждая из которых может принять две роты.

Порошенко считает, что далеко не все страны НАТО имеют такие условия для военнослужащих, какие создаются на полигоне Широкий лан.

«Это совершенно новые подходы, поскольку одновременно строится большая столовая, решен вопрос тепло-, энерго-, водоснабжения. Военнослужащий на полигоне сможет принять душ, постирать обмундирование, будут обеспечены все необходимые бытовые условия», - сказал президент.

Он выразил надежду, что здесь будет применена новая система питания военных ВСУ.

Глава государства также отметил, что создаются условия для качественного отдыха военнослужащих. Кроме того, строится бетонная дорога.

30 марта заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ полковник Александр Чергинец рассказал, что строительство комплекса обойдется в 399 млн грн, а срок строительства составит почти два года. Разрешение на строительство было получено в прошлом году.

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Теги: петр порошенко, строительство, полигон, широкий лан, первая очередь
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