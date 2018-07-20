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20.07.2018, 17:53

Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты участников Майдана

Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты участников Майдана - Фото
Фото: пресс-служба президента

Закон вносит изменения в ряд других законов касательно определения льгот и других социальных гарантий

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Президент Петр Порошенко подписал закон № 2443-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, закон направлен на усиление социальной защиты участников антитеррористической операции, участников Революции Достоинства и членов семей погибших из числа таких лиц.

Закон вносит изменения в ряд других законов касательно определения льгот и других социальных гарантий для пострадавших участников Революции Достоинства и устанавливает, что медико-социальная экспертиза детей проводится врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений.

Закон также определяет статус работников предприятий, учреждений, организаций, которые принимали непосредственное участие в обеспечении АТО, находясь непосредственно в районах проведения операции.

Согласно закону, термины "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны" меняются на термины «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью», «человек с инвалидностью с детства» и «человек с инвалидностью вследствие войны».

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в интервью The Washington Post назвал Революцию достоинства "фальшивой", а аннексию Крыма "законной".

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Теги: петр порошенко, закон, майдан, революция достоинства, льготы
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