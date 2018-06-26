Порошенко поговорил со Столтенбергом: что обсуждали

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (фото - president.gov.ua)

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Президент проинформировал генсека НАТО о развитии событий в Донбассе

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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко проинформировал генсека НАТО о развитии событий в Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.

Президент отметил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и с привлечением практической помощи Альянса.

В этой связи генеральный секретарь Альянса приветствовал недавнее принятие закона о национальной безопасности.

Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

Столтенберг пригласил Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня государств-участников и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

"Порошенко и Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, содержащихся в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", - отметили в пресс-службе.

21 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности, который регулирует создание условий для адаптации сектора безопасности Украины к стандартам Североатлантического альянса.