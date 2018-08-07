Порошенко поручил СНБО готовиться к вмешательству России в выборы

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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Президент утверждает, что официальный Киев договорился координировать борьбу с вмешательством Москвы во внутренние дела Украины с Евросоюзом и США

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Совету национальной безопасности и обороны поручено предусмотреть заседание по противодействию вмешательству путинской России в парламентские и президентские выборы 2019 года в Украине. Об этом у себя в Facebook написал глава государства Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что будущие выборы будут определять темпы и качество развития Украины и взаимодействия с партнерами на среднесрочную перспективу.

По словам президента, у Запада нет никаких сомнений в том, что Кремль готовит масштабное вмешательство в избирательные процессы на территории Украины, "чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические силы".

"Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях", - отметил Порошенко.

Подытожил глава государства тем, что Украина должна быть готова "общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению" граждан.

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Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что перед выборами Россия будет пытаться максимально дестабилизировать Украину, чтобы граждане проголосовали за популистов, обещающих "быстрые решения" проблем.

Выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, а выборы в Раду - 27 октября 2019-го.