Порошенко позвал глав парламентских фракций на встречу

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Встреча состоится сегодня вечером на Банковой

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Сегодня вечером президент Петр Порошенко проведет встречу с главами парламентских фракций. Будут обсуждать закрепление в Конституции евроинтеграционных стремлений Украины. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной Радой максимально быстро, - считает Президент Петр Порошенко. Поэтому перед началом очередной сессии Глава государства пригласил на встречу руководителей парламентских фракций и групп", - написал Цеголко.

Встреча состоится сегодня вечером на Банковой.

Ранее Порошенко заявлял, что к открытию осенней сессии Верховной Рады подаст законопроект, имеющий целью закрепление в Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО.