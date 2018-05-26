Порошенко пригласил президента УЕФА посетить Донбасс

Фото: president.gov.ua

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Президент заявил, что следующей целью для Украины является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента УЕФА Александра Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов Донбасса. Об их встрече в Администрации президента сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что проведение нынешнего финала Лиги чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества.

Он заявил, что следующей целью для Украины является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

"Петр Порошенко также пригласил Александра Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса", - сказано в сообщении.

Глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крымского полуострова.

В Украину на финал Лиги чемпионов прибыли 18 тысяч болельщиков.