Порошенко пригласил президента УЕФА посетить Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента УЕФА Александра Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов Донбасса. Об их встрече в Администрации президента сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко отметил, что проведение нынешнего финала Лиги чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества.
Он заявил, что следующей целью для Украины является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.
"Петр Порошенко также пригласил Александра Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса", - сказано в сообщении.
Глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крымского полуострова.
В Украину на финал Лиги чемпионов прибыли 18 тысяч болельщиков.