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26.05.2018, 17:39

Порошенко пригласил президента УЕФА посетить Донбасс

Порошенко пригласил президента УЕФА посетить Донбасс - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент заявил, что следующей целью для Украины является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента УЕФА Александра Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов Донбасса. Об их встрече в Администрации президента сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что проведение нынешнего финала Лиги чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества.

Он заявил, что следующей целью для Украины является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

"Петр Порошенко также пригласил Александра Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса", - сказано в сообщении.

Глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крымского полуострова.

В Украину на финал Лиги чемпионов прибыли 18 тысяч болельщиков.

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Теги: петр порошенко, Донбасс, Лига чемпионов, уефа, александр чеферин
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