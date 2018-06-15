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15.06.2018, 20:20

Порошенко рассказал послам G7 о ситуации с политзаключенными

Встреча президента Украины с послами стран Большой семерки состоялась сегодня в Администрации президента

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Президент Украины Петр Порошенко проинформировал послов стран Большой семерки об усилиях, которые прилагают Украина по освобождению украинских политзаключенных и заложников. Встреча с послами состоялась сегодня в Администрации президента, сообщает его пресс-служба.

Собеседники обсудили результаты встречи лидеров стран G7, которая состоялась 8-9 июня в Канаде, в части поддержки Украины.

Порошенко отметил, что украинский вопрос является консолидирующим элементом во внешней политике государств G7.

Особое внимание было уделено вопросу украинских заложников в Донбассе и политических заключенных в России. Порошенко проинформировал об усилиях, которые прилагаются в целях их освобождения, и отметил важность консолидации международных усилий в этом контексте.

Важное внимание также было уделено обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС.

Кроме того, собеседники обсудили подготовку к саммитам Украина-ЕС и Украина-НАТО в Брюсселе в июле этого года.

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Теги: политзаключенные, g7, большая семерка, освобождение, послы
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