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12.07.2018, 18:59

Порошенко сказал, что подготовил Трампа к встрече с Путиным

Порошенко сказал, что подготовил Трампа к встрече с Путиным - Фото
Петр Порошенко и Дональд Трамп (фото - пресс-служба президента)

Президент Украины рассказал, о чем говорил с президентом США в Брюсселе

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Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Брюсселе состоялась, а также перечислил темы разговора. Об этом он сообщил журналистам после завершения саммита, сообщает корреспондент Европейской правды.

"Мы очень тщательно обсудили следующую встречу президента Трампа в Хельсинки. Был тщательно обсужден вопрос "Северного потока-2", я очень подробно подготовил президента Трампа (в этом, - ред.)", - сказал Порошенко.

Также на встрече, по словам Порошенко, была затронута тема реформ в Украине. "Были отмечены достижения в продвижении реформ", - отметил президент.

Кроме того, Порошенко обсудил с Трампом вопросы военного сотрудничества и освобождение заложников.

Встреча Трампа с Путиным состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

Ранее Порошенко заявил, что не ждет от встречи Путина с Трампом ни позитивных, ни негативных "сюрпризов".

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Теги: петр порошенко, дональд трамп, владимир путин, встреча, брюссель
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