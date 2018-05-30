Постпред США при ООН обвинила РФ в разжигании войны в Донбассе

Никки Хейли (фото - gettyimages.com)

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Москва должна признать свою вину в размещении своих военнослужащих на востоке Украины, отметила Никки Хейли

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Москву в разжигании конфликта в Донбассе. Об этом она заявила 29 мая на первом в этом году заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на востоке Украины, сообщает Deutsche Welle.

"Несмотря на шитые белыми нитками опровержения, нет сомнений в том, что Россия является движущей силой в украинском конфликте", - подчеркнула Хейли.

По ее словам, Москва должна признать свою вину в размещении своих военнослужащих на востоке Украины.

"Данные шаги Кремля предприняты не для защиты русскоязычного населения, "а для установления российского контроля" над украинскими территориями", - убеждена постпред США.

По словам Хейли, Россия должна "положить конец аннексии Крыма" и урегулировать конфликт. "Последнее Москва в состоянии сделать в одиночку", - подчеркнула она.

Еще одной темой, которую обсудили члены Совбеза стали результаты расследования крушения Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Представители Международной следственной группы 24 мая заявили, что установка "Бук", из которой была выпущена сбившая самолет ракета, принадлежала российским вооруженным силам. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.

Присутствовавший на заседании Совбеза глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвал Москву признать результаты расследования и полноценно сотрудничать со следствием.

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что лайнер рейса МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

Россия не признала выводы международного расследования, которое установило вину РФ в катастрофе пассажирского авиалайнера рейсом MH17