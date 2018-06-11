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11.06.2018, 18:18

Правозащитники обвинили СБУ в насильственном исчезновении людей

Правозащитники обвинили СБУ в насильственном исчезновении людей - Фото
Евгений Захаров

По данным ХПГ, СБУ незаконно удерживает людей для обмена на заложников боевиков, что, согласно международному праву, является преступлением

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Харьковская правозащитная группа (ХПГ) утверждает, что СБУ применяет метод насильственного исчезновения людей для обмена заложников. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор организации Евгений Захаров.

"Несколько слов хотелось бы сказать об СБУ. Она, к большому сожалению, совершает насильственные исчезновения, в частности, для обмена на пленных и гражданских заложников, которые находятся под стражей в так называемых ЛНР и ДНР", - сказал Захаров.

По его словам, сотрудники СБУ ищут людей, причастных к совершению преступлений, которые подследственны СБУ, "и начинают с ними работать, предлагая обмен". "У людей, как правило, нет выхода, они, как правило, соглашаются. Потом их держат в неизвестном месте без какой-либо связи с внешним миром до обмена. Это может продолжаться достаточно долго. Это не что иное, как классическое насильственное исчезновение" – заявил Захаров.

Определение насильственных исчезновений содержится в Международной конвенции ООН по защите всех лиц от насильственных исчезновений, к которой присоединилась Украина. Однако в украинском Уголовном кодексе, по словам директора ХПГ, это понятие не имплементировано.

Захаров отметил, что, к сожалению, СБУ чувствует себя в этом отношении "абсолютно безнаказанной".

"Нет понимания того, что госорган, который должен отвечать за нацбезопасность, фактически совершает действия, которые по международному праву квалифицируются как преступление", - сказал правозащитник. При этом, отметил, Захаров, это "массовые и систематические" действия.

Сколько именно людей незаконно удерживает СБУ, ХПГ не знает, сказал Захаров.

LIGA.net пытается получить комментарий СБУ по поводу озвученной информации.  

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Теги: Харьковская правозащитная группа, сбу, обмен, евгений захаров, насильственное исчезновение
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